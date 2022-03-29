شكرا لقرائتكم خبر عن stc تستعرض إمكاناتها الرقمية في مؤتمر السعات للشرق الأوسط 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك مجموعة stc في مؤتمر السعات للشرق الأوسط لعام 2022، الذي انطلق اليوم في دبي ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويضم الملتقى عدد من الشركاء العالميين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمناقشة مشاريع التعاون المستقبلية الممكنة وفرص التوسع الدولي في مجال النواقل والمشغلين.

وتستعرض stc خلال المؤتمر توسعها في مراكز البيانات بالمنطقة عبر الجلسات الحوارية التي يشارك فيها المهندس محمد العبادي الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين في stc، وتسلط stc الضوء على مشاريع الكوابل العابرة للقارات ومشروع كابل افريقيا 2، كما يشهد المؤتمر توقيع stc لعدد من الاتفاقيات مع كبرى شركات الاتصالات والتقنية.

وقال العبادي: "تأتي مشاركتنا في مؤتمر السعات للشرق الأوسط تأكيداً للدور الذي تقوم به stc كأكبر ممكن رقمي في المنطقة، إذ توفر stc السعات والسرعات اللازمة لمزودي خدمات الاتصالات والمشغلين الدوليين وقطاع الأعمال الدولي، وقد استثمرت stc في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكة عالية الكفاءة من الكيابل الدولية، وهذا ما يجعلنا اليوم قادرين على تلبية تطبيق مبدأ التلبية السريعة والذي ينسجم مع رؤية 2030 المتمثلة في زيادة الرقمنة في السوق السعودي".

وكانت stc قد أعلنت عن انشاء مركز رقمي رئيسي MENA Hub لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمار بلغت قيمته 1 مليار دولار، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين حيث سيربط المركز ثلاث قارات مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للمملكة، ويعزز الاستثمار في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات. كما سيتضمن تركيب عدد من الكابلات عالية الكفاءة لتلبية المتطلبات المستقبلية للخدمات السحابية، من خلال الاستثمار بشبكة ألياف بصرية متطورة تضمن توافر الخدمة بشكل مستمر وذلك بهدف تمكين النمو في اقتصاد المملكة والناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الجهود كتأكيد لريادة المملكة العربية السعودية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة والامكانيات الكبيرة التي تمتلكها stc كممكن رقمي بمنطقة الشرق الأوسط.