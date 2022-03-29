شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي يطلق عدداً من المبادرات الخضراء مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرم البنك الأهلي السعودي عدداً من المبادرات الخضراء مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية "مروج" بهدف مكافحة التصحر تحت رعاية واشراف من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك بحضور ورعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي وسعادة الدكتور خالد بن عبدالله العبد القادر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وسعادة الأستاذ طلال بن أحمد الخريجي الرئيس التنفيذي للمصرفية التجارية الشاملة بالبنك الأهلي السعودي خلال فعاليات ملتقى "إطلاق ورش عمل دراسات مبادرة السعودية الخضراء" الذي عُقد مؤخراً في فندق فيرمونت بالرياض ونظّمته وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك امتداداً لاستراتيجية البنك الأهلي السعودي التي تركز على أن يكون مساهماً فاعلا في تنمية المجتمع المحلي، وفق أبرز المعايير البيئية والاجتماعية العالمية، نحو تحقيق مُستهدفات "رؤية المملكة 2030" والمساهمة الفاعلة في مبادرة السعودية الخضراء، كون حماية البيئة والحفاظ على مكوناتها الطبيعية من الواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية، ومسؤولية تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة الحياة.

وقد وقّع الاتفاقية كلاً من المهندس وائل بن عدلي بوشه الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية "مروج" والأستاذة بسمة بنت عبد العزيز الجوهري رئيس المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي وذلك بالتزامن مع أسبوع البيئة العالمي في المملكة.

وتتضمّن الاتفاقية ثلاث مبادرات في مقدمتها مبادرة التشجير البيئي التي تهدف للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وذلك عن طريق زيادة الرقعة الخضراء مما يسهم في استعادة التنوع الاحيائي في البيئات الطبيعية ويساهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى مبادرة المساجد الخضراء التي تستهدف الاستفادة من المياه الرمادية الناتجة عن الوضوء في المساجد، حيث يتم معالجتها لتكون صالحة للري مما يسهم بزيادة الغطاء النباتي في ساحات المساجد والتقليل من المياه المهدرة. وسيترافق ذلك مع مشاريع سقيا خاصة لزائري المساجد والمتنزهين في ساحاتها. وأخيرا مبادرة إيكوثون، وهو مارثون افتراضي يستهدف جمع عدد من رواد الأعمال والخبراء التقنيين والمهتمين بالبيئة بشكل عام ومنظومة الغطاء النباتي على وجه الخصوص وذلك لإنتاج أفكار خلاقة إبداعية تخدم البيئة بشكل عام.

وأعرب المهندس/ وائل بوشه عن شكره وتقديره للبنك الأهلي السعودي على هذه المساهمة الفاعلة التي تعكس دوره المتميز والريادي للوفاء بمسؤوليته الاجتماعية، معتبراً أن هذه الاتفاقية سيكون لها أثرها المباشر في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

من ناحيتها أكدت بسمة الجوهري اعتزاز البنك الأهلي السعودي بالتوصل إلى هذه الاتفاقية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي تصب في صميم مبادرة السعودية الخضراء، وذلك انطلاقاً من الدور الريادي للبنك في مجال حماية البيئة والتي تؤهله لأخذ زمام المبادرة في مختلف المبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي.

يُذكر أن مبادرات البنك الأهلي السعودي تُمهّد الطريق أمام تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة انطلاقاً من دوره الريادي. ويُعد البنك أحد أبرز ممثلي القطاع الخاص نشاطاً واهتماماً في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة تحت مظلة منظومة برامجه للمسؤولية المجتمعية "أهالينا"، حيث يتبنى البنك ومنذ وقت مبكر حزمة واسعة من المبادرات النوعية في هذا الجانب تخللها مشاركة تطوعية مباشرة وفاعلة من قبل موظفي البنك.