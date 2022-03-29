شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في سوق الأسهم الأوروبية على غرار الأسواق العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الأسهم الأوروبية على مكاسب قوية اليوم الثلاثاء‭‭ ‬‬على غرار الأسواق في آسيا وول ستريت فيما يتطلع المستثمرون إلى نتائج محادثات السلام بين موسكو وكييف في تركيا.

وقفز المؤشر الأوروبي ستوكس 600 ثمانية في المئة ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مع استمرار موجة البيع في السندات،وقادت أسهم شركات السفر وشركات صناعة السيارات المكاسب.

وارتفعت أسهم البنوك 0.5 في المئة وكانت من بين الأعلى على المؤشر الأوروبي ستوكس 600.