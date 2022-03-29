تراجع في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع الجرام 9 جنيهات دفعة واحدة مقارنة بمستواه في الصباح، بحسب ما صرح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

وكان ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة القاهرة التجارية، قد صرح لموقع "مصراوي"، أمس بأن حركة البيع والشراء شهدت زيادة بالمحلات خلال الفترة الماضية بهدف الاستثمار واتخاذ الذهب ملاذً آمنًا.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 647 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 832 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 971 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1109 جنيهات للجرام.

وهوى سعر الجنيه الذهب إلى 7768 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1914 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.43%، في الساعث 1:08 ظهرًا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.