قطر تعتزم ضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

عُقد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، اجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلي بن أحمد الكوارى، وزير المالية بدولة قطر، والسفير سالم بن مبارك آل شافى، السفير القطرى بالقاهرة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين.

وبحسب ما جاء في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بموقع "فيس بوك"، فإن الاجتماع تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وينتهز الجانبان هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وفى إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، يشير الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.