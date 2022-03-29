شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بجلسة منتصف الأسبوع.. ورأس المال يصعد بقيمة 6.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد هبوط دام 3 جلسات، مدفوعًا بالإعلان عن ضخ استثمارات عربية في مصر، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.180 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.36%، ليغلق عند مستوى 11393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 4499 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1928 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2918 نقطة.