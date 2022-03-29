الارشيف / الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بجلسة منتصف الأسبوع.. ورأس المال يصعد بقيمة 6.8 مليار جنيه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بجلسة منتصف الأسبوع.. ورأس المال يصعد بقيمة 6.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد هبوط دام 3 جلسات، مدفوعًا بالإعلان عن ضخ استثمارات عربية في مصر، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.180 مليار جنيه.

 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.36%، ليغلق عند مستوى 11393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 4499 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1928 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2918 نقطة.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا