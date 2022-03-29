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محافظ الإمارات لدى"أوبك": نواصل دورنا المحورى فى دعم استقرار أسواق النفط

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القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ الإمارات لدى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أحمد الكعبى، أن بلاده تواصل دورها المحورى فى دعم استقرار أسواق النفط، وتلبية احتياجات الطاقة العالمية.

وقال الكعبي - في تصريح أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام": إن أبو ظبي عضو فاعل فى منظمة "أوبك" وتلعب دورا محوريا في تحقيق الاستقرار بالأسواق والمشاركة فى رسم ووضع السياسات العالمية بقطاع النفط.

وأضاف أن الإمارات تولت رئاسة "أوبك" فى عام 2018 ونجحت في إدارة ملف "أوبك+" بالتعاون مع الشركاء، ما عزز من توازن أسواق النفط، مشيرا إلى استمرار الإمارات مصدراً موثوقاً وداعماً لتوفير احتياجات السوق العالمى من النفط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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