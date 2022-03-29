شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإمارات لدى"أوبك": نواصل دورنا المحورى فى دعم استقرار أسواق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ الإمارات لدى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أحمد الكعبى، أن بلاده تواصل دورها المحورى فى دعم استقرار أسواق النفط، وتلبية احتياجات الطاقة العالمية.