شكرا لقرائتكم خبر عن بالم هيلز للتعمير تنجح فى إتمام إصدار صكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بـ 3.251 مليار جنيه بالتعاون مع ثروة كابيتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن شركة بالم هيلز للتعمير ("بالم هيلز" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع ثروة كابيتال ("ثروة")، شركة تابعه لشركة كونتكت المالية القابضة، عن إتمام إصدارها الأول من صكوك المشاركة والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية القابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المبكر الجزئي أو الكلي بقيمة 3,251 مليار جنيه وبمدة أقصها 10 سنوات، وذلك لتمويل أعمال التشييد والبناء بمشروع باديا بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد حصل الاصدار على تصنيف ائتماني BBB- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS. وحصلت شركة بالم هيلز للتعمير وشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية (الشركة المسئولة عن مشروع باديا) على تصنيف ائتماني BBB+. ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوع صكوك المشاركة، حيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع عمراني متكامل، على أن يتم التمويل على أساس المشاركة فيما بين الشركة المستفيدة والشركة المصدرة. قامت شركة ثروة بدور منظم الإصدار، كما قام بترويج وضمان تغطية الإكتتاب كلا من شركة ثروة، مصر كابيتال، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة. كما قام مكتب على الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار. فيما قام كل من بنك البركة وبنك قناة السويس وبنك الاستثمار العربي بالمشاركة في تغطية الاكتتاب.

عقب السيد/ يس منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير قائلاً: "يسرني الإعلان عن الاتمام الناجح لهذا الإصدار وتأمين سبل تمويل بديله لمدينة لباديا، أكبر مشروع بمحفظة مشروعات الشركة على مساحة 12.6 مليون متر مربع بغرب القاهرة. يعتبر الإصدار شهادة قوية على مكانة بالم هيلز للتعمير كشركة رائده، والذي سوف يمهد الطريق لمزيد من التسريع في وتيرة اعمال التشييد والبناء بمدينة باديا. يعد الإصدار نهج جديد ومبتكر في سبل التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي سوف يتيح فرص جيدة للشركات الأخرى العاملة بالقطاع العقاري لإتباع خطانا في هذا الاسلوب الجديد من التمويل. أود أن أشكر فريق العمل وكل من ساهم في إنجاح هذه الصفقة".

وقد علق السيد/ سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة قائلاً: "أن دعم القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري هو أمر حيوي للاقتصاد المصري، حيث تعد المشاريع العقارية هي إمتداد لقوة الاقتصاد المصري، إضافة الى أن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر. لدينا رؤية طويلة المدى فيما يخص القطاع العقاري المصري من حيث توفير الأدوات التمويلية الازمة لدعم القطاع على مختلف المستويات، إضافة الى أننا نسعى الى توفير جميع الحلول التمويلية الجديدة والمبتكرة لدعم جميع القطاعات الاقتصادية في مصر."

وقال السيد/ أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس مجلس إدارة ثروة: "سعداء بنجاحنا في هيكلة وترويج هذا الاصدار الفريد من صكوك المشاركة لشركة بالم هيلز للتعمير والذي يعتبر امتداد للتعاون المشترك مع الشركة في استحداث وتنويع أدوات تمويلية جديدة للمجموعة وللقطاع العقاري في مصر. فمن خلال هذا الاصدار نجحنا في تطوير نموذج جديد للمطورين العقاريين في مصر بما يساعدهم على النمو وبالتالي إبراز قوة وإستقرار الاقتصاد المصري. وقد حرصنا في هذا الإصدار على تحقيق التوازن في توفير السيولة اللازمة للمطور لاستكمال المشروع في أسرع وقت مع الحفاظ على حقوق مالكي الوحدات. وهو استكمال للدور الريادي التي طالما عملت به شركة ثروة في تطوير وتفعيل أدوات مالية جديدة بسوق المال المصري على مدار السنوات الماضية".

نبذة عن بالم هيلز:

بالم هيلز للتعمير، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهوريه مصر العربية، هي شركه مساهمه مصرية تأسست في عام 1997. تقوم الشركة بتطوير مشاريع عقاريه بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمتلك محفظة من أكثر محافظ الأراضي تنوعا في جمهوريه مصر العربية، والتي تمتد على مساحة تبلغ 34,6 مليون متر مربع. وتعمل الشركة على تطوير وحدات سكنيه أوليه في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى وحدات موسميه مطلة على البحر الأبيض المتوسط بالساحل الشمالي والعين السخنة بالبحر الأحمر.

بنهاية عام 2021، قامت الشركة بتسليم 12,475 وحده سكنيه داخل مشاريعها. تقوم حاليا بالم هيلز بتطوير عدة مشروعات بغرب القاهرة وشرق القاهرة والساحل الشمالي والإسكندرية والعين السخنة، بإجمالي مبيعات تراكميه تتجاوز 16 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة عدة مشروعات حديثه من بينهم ست مشروعات بنظام مشاركة الإيرادات. يعتبر سهم شركه بالم هيلز للتعمير من أكثر الأسهم المقيدة تداول وسيوله بالبورصة المصرية، ومقيد بالبورصة المصرية تحت الرمز PHDC.CA، للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقع الشركة:

: www.palmhillsdevelopments.com