شكرا لقرائتكم خبر عن "التمثيل التجارى": توقعات بارتفاع حجم التبادل التجارى مع إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع يحيي الواثق بالله الوزير مفوض تجاري رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن يشهد العام الجاري تطورا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الإفريقية، من حيث التجارة البينية بنسبة زيادة لا تقل عن 30 %.

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري- في تصريح اليوم الثلاثاء- اهتمام وحرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتواجد المصري في العمق الإفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، والتي تستمر عاما، ويتم التركيز فيها على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي والصناعي.

وفيما يتعلق بآخر الاستعدادات لاستضافة مصر معرض التجارة البينية مع دول (الكوميسا)، أشار الواثق بالله إلى أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بعقد أكثر من اجتماع مع بعض الجهات المصرية؛ لبحث تنظيم هذا المعرض، والذي من المستهدف إقامته خلال النصف الثاني من العام.

وأضاف أنه جارٍ حساب ميزانية وتكلفة إقامة المعرض وكذلك الجهات التي يمكن تحمل تلك التكلفة، فضلا عن تحديد الدول المشاركة، وكذلك فكرة المعرض سواء كان معرضا متخصصا في بعض المنتجات، أو معرضا عاما، منوها بأنه من المتوقع أن يتم تنظيم المعرض في أحد الشهرين سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

وكان رئيس جهاز التمثيل التجاري قد شارك في فعاليات الاجتماع الفني الأول لوكالات الاستثمار بدول تجمع (الكوميسا) الذي استضافته العاصمة الكينية نيروبي في 22 و23 مارس الجاري.

وقال إن من أهم الركائز في رؤية رئاسة مصر لـ (الكوميسا) هو تشجيع حركة الاستثمارات البينية في المنطقة، وفي هذا الإطار تقوم مصر بالتعاون مع أمانة (الكوميسا) والوكالة الإقليمية للاستثمار بالعمل على تسريع حركة الاستثمار وعرض أبرز المشروعات في القطاعات ذات الأولوية القصوى، وفي مقدمتها قطاعات البنية التحتية والصناعة، والبناء، والسياحة.

وأكد الواثق بالله أن ضعف تسويق الفرص الاستثمارية في المنطقة يعد من أهم التحديات التي تواجه جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تم اقتراح تنظيم ورش عمل في مجالات التسويق الاستثماري؛ للمساعدة في تطوير خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة، لتسهيل جذب مزيد من الاستثمارات إلى المنطقة.