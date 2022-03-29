شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 111.67دولار لبرنت و105.17 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 111.67 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 105.17دولار للبرميل.

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ، إن الشركات الروسية والصربية المشاركة فى ملكية شركة النفط والغاز "صناعة البترول الصربية" ستكون قادرة على إيجاد حل مقبول للطرفين لتجنب عقوبات من الاتحاد الأوروبى.

وأكد لافروف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن هذه القضية سيتم حلها، موضحا "لدينا علاقات جيدة للغاية، الدور الذي تلعبه الشركة في اقتصاد البلاد واضح، وكذلك الحصة التي تساهم بها هذه الشركة في ميزانية البلاد".

يأتي ذلك بعد أن تبنت الدول الغربية على مدار الفترة الماضية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن روسيا لن تقدم الغاز لأوروبا مجانا والمدفوعات ستكون بالروبل فقط، متابعا: "سيتم الاتفاق على إطار واضح للمدفوعات بالروبل عن الغاز والنفط من روسيا".

وأضاف الكرملين: "لا نخشى أن توقف ألمانيا شراء الغاز منا وسوق جنوب شرق آسيا يمكن أن يعوضنا". وتابع: "تعليقات بايدن بأنه لا يمكن لبوتن البقاء في السلطة مثيرة للقلق".

وحققت أسعار النفط بالأسواق العالمية أول ارتفاع أسبوعى لها منذ ثلاثة أسابيع، بنهاية جلسات التداول الجمعة، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بمقدار 11.5 % وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى" الأسبوع بمقدار 8.8%.