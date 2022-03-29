شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 29-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 29-3-2022، حيث سجل 1 روبل روسى نحو 0.20 جنيه مصرى، بينما سجل 1 جنيه مصري نحو 4.95 روبل الروسي.

وفى وقت سابق، أعلن نائب رئيس وزراء جمهورية القرم غيورغي مرادوف اعتماد الروبل الروسي في المناطق الجنوبية من أوكرانيا المتاخمة للقرم، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلادمير بوتين اعتزام موسكو اعتماد الروبل فى المعاملات المالية المتعلقة ببيع الغاز.

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

2022-03-23 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.19 جنيه مصري.

2022-03-24 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.18 جنيه مصري. 2022-03-25 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.18 جنيه مصري. 2022-03-26 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.18 جنيه مصري. 2022-03-27 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.18 جنيه مصري.

2022-03-28 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.19 جنيه مصري.