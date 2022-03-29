شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1917 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13610 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 4403 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2892 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لعدد 3 ملايين سهم بقيمة 18.3 مليون جنيه.

أعلنت 5 شركات وهم أسيك للتعدين-أسكوم، مجموعة مستشفيات كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ابن سينا فارما، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 289.9 ألف سهم تمثل نسبة 0.52% من رأسمال الشركة، والثانية 2.9 مليون سهم، والثالثة 500 ألف سهم، والرابعة 47.5 ألف سهم، والخامسة 230 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة جدوى للتنمية الصناعية، إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه، وسجلت صافي ربح قدره 104 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، وبلغ إجمالي الأصول 7.1 مليار جنيه في نهاية العام الماضي.

وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه، وسجلت صافي ربح قدره 359 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الأصول 25.7 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، وسجل إجمالي حقوق الملكية مبلغ 9.9 مليار جنيه.

وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، إيرادات بلغت 533.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 563.7 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة انخفاض 5%، وبلغ صافي الربح 26.3 مليون جنيه مقارنة مع 692 ألف جنيه بنسبة نمو 3707%.

في سياق آخر قالت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إنه صدر حكم محكمة الاستئناف بخصوص الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد شركة بيجو أوتوموبيل بتاريخ 28 مارس الجاري، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة.

من جهتها، قالت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إنه تم توقيع عقد تمويل مساند بين الشركة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ 60 مليون جنيه، تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية لشركة التوفيق، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى، منوهةً إلى أن نسبة مساهمة شركة الملتقى في شركة التوفيق 68.4% من إجمالي أسهم الشركة.