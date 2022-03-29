شكرا لقرائتكم خبر عن الملا: هناك الكثير من السيدات قدمن نموذجاً يحتذى به بكافة مجالات البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،أمانة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، احتفالها بيوم المرأة المصرية ، الذى أقيم بمقر شركة إنبى بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأشاد الملا بالدور الذي تقدمه المرأة المصرية فى الأسرة وتربية النشئ ، ووجه التحية للمرأة المصرية العاملة التى تقدم مستويات أداء متميزة وحرصهن على دعم العملية الإنتاجية ، وأوضح أن استمرار تقدير القيادة السياسية والحكومة للمرأة يؤكد النظرة الإيجابية التى ترى بها الدولة ملف المرأة وماتقدمه للأسرة والمجتمع، وأشار إلى أن هناك الكثير من السيدات اللاتى تقدمن نموذجاً يحتذى به في العمل والإدارة بكافة مجالات صناعة البترول والغاز، وأضاف أن قطاع البترول كان سباقاً فى تحقيق المساواة وتهيئة الفرصة للمرأة للتقدم والابتكار وتولى مناصب قيادية واكتساب الخبرات فى كافة مناحي صناعة البترول والغاز.

وأوضح الوزير أن مثل تلك اللقاءات تعد فرصة جيدة لزيادة الوعى بوضع صناعة البترول والغاز والتحديات التى تواجهها وأهمية مساهمة النقابيات فى دعم العاملين وزيادة الوعى لديهم بما يحقق أهداف مصر فى البناء والتنمية ودور قطاع البترول كأحد الاعمدة الرئيسية فى دعم الاقتصاد الوطنى بما يحققه من نتائج أعمال وسمعة دولية جعلت من القطاع محط أنظار العالم.

وأكد الملا على التميز الذى يعمل به قطاع البترول ونجاحه فى إدارة تحديات جائحة كورونا، ورؤيته الاستشرافية ونجاح رسائل القطاع حول أهمية التعاون والتكامل ومنها منتدى غاز شرق المتوسط الذى تُعقد علية الآمال كمصدر موثوق فى توفير جانب من إمدادات الغاز لأسواق الطاقة فى العالم ، وأهمية الشراكات التى تم عقدها ، وتكثيف جهود البحث والاستكشاف، وحلول قضايا التحكيم الدولى. كما وجه التحية للنقابة العامة للعاملين بالبترول على ما تقدمه من جهود مع العاملين ودورها الاجتماعى داخل اتحاد عمال مصر، مؤكداً على الدعم الكامل من الوزارة للنقابة فى ظل التلاحم الذى تعمل به النقابة مع الشركات على تحقيق أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

ووجه محمد جبران رئيس النقابة التحية للوزير على جهوده في زيادة العمل والإنتاج والحفاظ على العاملين ومكتسباتهم فى ظل جائحة كورونا ومانجم عنها من آثار سلبية على كافة القطاعات، كما أشاد بجهود تطوير شركات القطاع العام والتى تؤتى ثمارها حالياً.

وأكدت عايدة محى الدين أمينة المرأة بالنقابة، على الدعم المتميز الذى حظت به المرأة من وزارة البترول والثروة المعدنية الفترة الأخيرة والذى يظهر بقوة فى التمثيل الحالى للمرأة بالنقابات واللاتى جئن بالانتخابات وهو مايحدث لأول مرة منذ إنشاء النقابة عام 1957، وجددت عهد المرأة بقطاع البترول على الاستمرار فى تقديم المزيد من الجهود لدعم أهداف الاستراتيجية المتكاملة التى تعمل بها وزارة البترول والثروة المعدنية.