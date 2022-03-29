شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قاسم رئيسا لجمعية المصدرين ومصطفى النجارى نائباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت صباح الثلاثاء بمقر جمعيه المصدرين المصريين انتخاب مجلس الاداره للدورة 2022/2026 وقد فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من أحمد حلمي عبد الهادي وعلي عبد القادر وعلاء كامل دياب ومحمد قاسم وعلاء البهي وشريف البلتاجي ومصطفي النجاري وأحمد منير عز الدين وشادي المنزلاوي.

وقد أعقب انتهاء فرز الأصوات وانتخاب المجلس الجديد عقد الجلسة الإجرائية لانتخاب الرئيس وهيئة المكتب، وقد أسفرت الجلسة عن انتخاب محمد قاسم رئيسا لمجلس الإدارة ومصطفي النجاري نائبا لرئيس مجلس الإدارة وأحمد حلمي عبد الهادي أمينا عاما للجمعية وأحمد منير عز الدين أمينا للصندوق.

وسوف يباشر المجلس الجديد أعماله لخدمة قطاعات التصدير المتنوعة بخطة عمل و رؤية سوف تعلن مع أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد خلال النصف الأول من أبريل المقبل.