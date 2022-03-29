شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية وعربية تدفع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مشتريات المتعاملين المصريين والعرب، مؤشرات البورصة المصرية للصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 11263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13672 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4450 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2900 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 4758 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لعدد 3 ملايين سهم بقيمة 18.3 مليون جنيه.

وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر، المصدرة لعدد 219.1 ألف سهم بقيمة إجمالية 219.1 ألف جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 3.95 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 50 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، مستشفى كليوباترا 3450 سهم، 635 ألف سهم.

أعلنت 5 شركات وهم أسيك للتعدين-أسكوم، مجموعة مستشفيات كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ابن سينا فارما، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 289.9 ألف سهم تمثل نسبة 0.52% من رأسمال الشركة، والثانية 2.9 مليون سهم، والثالثة 500 ألف سهم، والرابعة 47.5 ألف سهم، والخامسة 230 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة جدوى للتنمية الصناعية، إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه، وسجلت صافي ربح قدره 104 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، وبلغ إجمالي الأصول 7.1 مليار جنيه في نهاية العام الماضي.

وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه، وسجلت صافي ربح قدره 359 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الأصول 25.7 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، وسجل إجمالي حقوق الملكية مبلغ 9.9 مليار جنيه.

وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، إيرادات بلغت 533.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 563.7 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة انخفاض 5%، وبلغ صافي الربح 26.3 مليون جنيه مقارنة مع 692 ألف جنيه بنسبة نمو 3707%.

في سياق آخر، قالت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إنه صدر حكم محكمة الاستئناف بخصوص الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد شركة بيجو أوتوموبيل بتاريخ 28 مارس الجاري، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة.

من جهتها قالت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إنه تم توقيع عقد تمويل مساند بين الشركة وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ 60 مليون جنيه، تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية لشركة التوفيق، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى، منوهةً إلى أن نسبة مساهمة شركة الملتقى في شركة التوفيق 68.4% من إجمالي أسهم الشركة.

قالت الشركة الدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، إنه تمت الإحاطة مجلس الإدارة بهيكل المساهمين الحالي بعد بيع حصة المال العام وحصة ورثة عباس زكي، وتعيين شركة بالم هيلز عضوًا بمجلس الإدارة، ولم يتم تسمية ممثلها بعد.