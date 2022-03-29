شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-3-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29-3-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 20.04 جنيه للشراء، و 20.28 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ20.07 جنيه للشراء، و 20.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 20.02 جنيه للشراء، و 20.20 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 20.03 جنيه للشراء، و 20.15 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى20.03 جنيه للشراء.

20.15 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى20.04 جنيه للشراء.

20.28 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر20.04 جنيه للشراء.

20.24 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية20.02 جنيه للشراء.

20.20 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة20.04 جنيه للشراء.

20.20 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib20.04 جنيه للشراء.

20.25 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى20.07 جنيه للشراء.

20.24 جنيه للبيع