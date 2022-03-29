شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تتراجع للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 970 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر للمرة الثانية بحوالي 5 جنيهات عقب تراجع صباح اليوم بنفس القيمة على خلفية هبوط الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات 1917 دولار للأونصة للأونصة مقابل مستويات 1940 دولار أمس.

أسعار الذهب اليوم من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم تراجعت من 975 جنيها للجرام إلي 970 جنيها للجرام بانخفاض بلغ حوالي 5 جنيهات، لكن هذه الأسعار قابلة للتغير بسرعة على مدار الساعة، حيث يتأثر الذهب بقوة الدولار وعوامل أخرى.





أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 830 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 970 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 1108 جنيها

الجنيه الذهب 7760 جنيها.

أسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضافة عليها سعر المصنعية والتي تختلف من تاجر إلي آخر ومن شركة إلي أخري، وتصل المصنعية 7% من سعر الجرام، وهناك بعض الشركات والمصانع الكبري تضع مصنعيات مرتفعة تتجاوز 100 جنيها في الجرام.





كيف تتحرك أسعار الذهب؟

أسعار الذهب في مصر تتأثر بحركة الدولار في السوق المصرفي، وكذلك مرتبط بحركة سعر المعدن الأصفر في البورصات العالمية، ويشهد السعر العالمي للمعدن النفس الآن 1925 دولار وهو سعر مرتفع نسبيا بسبب استمرار التوتر في اوكرانيا واستمرار النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا وهو ما يزيد من الطلب على الملاذات الآمنة.