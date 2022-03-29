شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مجلس الصناعات الهندسية تعقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت البعثة المصرية في نيجيريا التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري والاستشاري B2B ، عددا من اللقاءات الثنائية مع كبرى الشركات النيجيرية بهدف تعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وشارك في اللقاءات محمد ليري رئيس مجلس الأعمال المصري النيجيري، و opeyemi alaran رئيس رابطة أرباب العمل النيجيريين لغرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في نيجيريا NACCIMA.

ووجه المجلس التصديري للصناعات الهندسية الشكر للوزير يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وعمرو طنطاوي مدير مكتب التمثيل التجاري في نيجيريا، وبنك cib على الجهود المبذولة لإنجاح البعثة وتسهيل كافة الإجراءات أمام الشركات المصرية المشاركة في البعثة وعددها 14 شركة.

وأشارت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري إلي مشاركة عدة قطاعات وهي“الأجهزة الكهربائية، والأجهزة المنزلية، ووسائل النقل، طلمبات ومراجل، ومكونات السيارات، والمعدات الزراعية، ومنتجات تشغيل المعادن”، مشيرة إلي استهداف زيادة الصادرات في وقت يصل متوسط الصادرات من القطاع الهندسي إلي نيجيريا حوالي 9.8 مليون دولار سنوياً.

وأكدت أن اختراق السوق النيجيري يعد انجاز كبير خاصة وأن اكبر رجال الأعمال والمستوردين حرصوا على التواجد ولقاء الشركات المصرية لعقد شراكات تجارية.

يشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية وضع خطة محددة المعالم تستهدف زيادة نسبة صادرات القطاع إلى السوق الأفريقية 40%، بما يتوافق مع اتجاه الدولة نحو افريقيا.