شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تنخفض فى البورصات العالمية لمستوى 1919 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب اليوم في البورصات العالمية إلي مستويات 1919 دولار للأونصة للأونصة مقابل مستويات 1940 دولار أمس، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر حيث تراجعت الأسعار بحوالي 5 جنيهات .

أسعار الذهب في سوق الصاغة بمصر، من المتوقع استمرار تغير سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم بسبب عمليات المضاربة على المعدن الأصفر وسط الاضطرابات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 835 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 975 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1114 جنيها.

الجنيه الذهب 7800 جنيها.

أسعار الذهب اليوم من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم تراجعت من 980 جنيها للجرام إلي 975 جنيها للجرام بانخفاض بلغ حوالي 5 جنيهات، لكن هذه الأسعار قابلة للتغير بسرعة على مدار الساعة، حيث يتأثر الذهب بقوة الدولار وعوامل أخري

أسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضافة عليها سعر المصنعية والتي تختلف من تاجر إلي آخر ومن شركة إلي أخري، وتصل المصنعية 7% من سعر الجرام، وهناك بعض الشركات والمصانع الكبري تضع مصنعيات مرتفعة تتجاوز 100 جنيها في الجرام.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر تتأثر بحركة الدولار في السوق المصرفي، وكذلك مرتبط بحركة سعر المعدن الأصفر في البورصات العالمية، ويشهد السعر العالمي للمعدن النفس الآن 1925 دولار وهو سعر مرتفع نسبيا بسبب استمرار التوتر في اوكرانيا واستمرار النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا وهو ما يزيد من الطلب على الملاذات الآمنة.