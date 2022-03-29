شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: نعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ بيان المملكة الأسبوع الماضي كان واضحا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات

_ الناس يركزون على القضايا الإقليمية دون النظر بشكل شامل إلى التأثير العالمي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن بيان المملكة الأسبوع الماضي كان واضحا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الحوارية "هل العالم مستعد لمرحلة مابعد البترول" في القمة العالمية للحكومات.

وأضاف وزير الطاقة، أن الناس يركزون على القضايا الإقليمية دون النظر بشكل شامل إلى التأثير العالمي.

وتابع الوزير القول:"نعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة، ودول الخليج نفذت المطلوب منها في تلك المسألة لكن ينبغي على الآخرين الوفاء بتعهداتهم".