شكرا لقرائتكم خبر عن "معادن" و "التدريب التقني والمهني" توقعان عقد شراكة لتشغيل المعهد السعودي التقني للتعدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتفاقية شراكة إستراتيجية لتشغيل المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر .

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز المهندس أيمن مصطفى ال عبدالله، ونائب الرئيس الأعلى لرأس المال البشري في معادن إبراهيم العامر.

وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في توطين الوظائف الفنية في قطاع التعدين وتوفير كوادر بشرية سعودية مؤهلة علميًا وفنيًا حيث يعد قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية, ويتوقع أن يحظى هذا القطاع بمستقبل وفرص نمو هائلة تتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 ، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد في المملكة.

يٌذكر أن توقيع الاتفاقية تم خلال حفل تخريج دفعة من طلاب المعهد السعودي التقني للتعدين، من مختلف التخصصات الفنية، كما تستقبل معادن 119 خريجًا, حيث يأتي دور "معادن" باستقطاب الشباب السعودي من خريجي معهد التعدين للعمل في مختلف مواقع معادن .