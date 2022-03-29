شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق شراء شهادة الادخار الجديدة وحساب الفائدة فى برنامج "بنكنوت" على نغم FM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، طرق شراء شهادات الادخار الجديدة وحساب الفائدة، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

ويُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ4 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.