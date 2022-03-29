شكرا لقرائتكم خبر عن 630 وظيفة جديدة بمصلحة الضرائب المصرية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن حاجة مصلحة الضرائب المصرية لتعيين عدد 42 لوظائف قيادية بالمستويات الوظيفية "الممتازة - العالية"، و588 لوظائف قيادية بالمستوى الوظيفى "مدير عام"، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/، والتى تحتوى على الوصف الوظيفى والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.

ويجب أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة، واجتياز البرامج التدريبية المقررة فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

أولا: الوظائف القيادية بالمستويات الوظيفية "الممتازة - العالية"

مدة الطلبات شهر اعتبارا من 15/3/2022 وحتى 14/4/2022، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

أما بالنسبة لسنوات الخبرة، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة وبالنسبة لغيرهم قضاء مـدة كليـة مقدارها ثمانية عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

ثانيا: الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفى "مدير عام"

مدة الطلبات شهر اعتبارا من 13/3/2022 وحتى 12/4/2022، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

أما بالنسبة لسنوات الخبرة، يجب قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة بالمستوى الوظيفى الأول (أ)، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

تعرف على الشروط المطلوبة..

1- مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

2- ( استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة ) المرفق بالإعلان.

3- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة.

4- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة مدعمًا بسيرة ذاتية ( باللغة العربية ).

5- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.

6- مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة " نسخة ورقية" على أن يرفق نسخة من المقترح التطويرى على أسطوانة مدمجة CD

7- على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور).

مدون على كل ملف "اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون / الوظيفة المراد التقدم عليها " وأن يرفق بها ( عدد 7 صور شخصية على أن ترفق بالملف الأصلى ) حديثة مقاس 4×6 ( عدد 7 صور ضوئية من بطاقة الرقم القومى سارية / على أن ترفق بالملف الأصلى )، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة.

وتقدم الطلبات برسم رئيس الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية، والكائن مقرها ( 4 شارع الطيران – مدينة نصر –– القاهرة ) بالدور العاشر.