شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون وخبراء يناقشون التميُّز في منشآت الطاقة والذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اُختتمت فعاليات ثاني أيام مؤتمر التميز التشغيلي في العاصمة الرياض تحت شعار "رفع كفاءة تنفيذ العمليات بتوظيف الابتكار" بعقد عدة جَلَسَاتٍ ناقش خلالها مسؤولون وخبراء ومتخصصون، التميز التشغيلي في المنشآت المنتجة للمياه، ومنشآت الطاقة، ودور الذكاء الاصطناعي.

وتناولت الجلسة الأولى "التميز التشغيلي في المنشآت المنتجة للمياه" وأدارها رئيس ومؤسس منظمة GWI المعنية بشؤون وأبحاث المياه كريستوفر جايسون، وشارك فيها الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون ( متحدث رئيس) ، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عبدالرزاق العوجان (متحدث رئيس)، والرئيس التنفيذي لشركة تطبيقات المياه المبتكرة IWAC هورهي سالاس أورتا ، والرئيس التنفيذي لشركة نقل وتقنيات المياه الدكتور طارق النعيم، ونائب الرئيس للتشغيل في شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله البيشي، و مساعد محافظ التحلية للتحول المؤسسي المهندس ممدوح الشعيبي، و الرئيس التنفيذي لشركة أكوا أدفايس بورها بلانكو.

كما ناقشت الجلسة الثانية "التميز التشغيلي في منشآت الطاقة" وأدارها المستشار التنفيذي لنواة للطاقة روري غالاغر، ونائب الرئيس للهندسة للشركة الوطنية للكهرباء المهندس وليد السعدي والرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون الدولية السفير الكندي السابق في وادي السيليكون براندون لي، والرئيس التنفيذي للخدمات لشركة جنرال إلكتريك باور عادل العمراني، والرئيس التنفيذي لشركة إنجي تركي الشهري، والرئيس التنفيذي لشركة مرافق المهندس محمد الزعبي.

وناقش المؤتمر في الجلسة الثالثة "دور الذكاء الاصطناعي في التميز التشغيلي" بمشاركة مدير عام المركز الوطني لتنمية المواهب والذكاء الاصطناعي بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الرحمن حبيب، والمتحدث الرسمي والمدير العام للإدارة العامة للدراسات بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المهندس ماجد الشهري، ونائب أول للرئيس والمدير الإقليمي للصناعات الرقمية بشركة سيمينز المهندس فواز الشمري، والرئيس التنفيذي بشركة شنايدر إلكتريك محمد شاهين، ومستشار وزارة الطاقة يحيى خوجه.

وناقش المؤتمر في الجلسة الرابعة "التميز التشغيلي في الخدمات اللوجستية والنقل" وأدارها نائب الرئيس للإستراتيجية وذكاء الأعمال،في الهيئة العامة للطيران المدني محمد الخريصي، ووكيل وزارة النقل للخدمات اللوجستية، لؤي مشعبي، والرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس خالد الهماش، ومستشار الرئيس للملفات ذات الأولوية والمشاريع الخاصة بالهيئة العامة للموانئ ريان البكري، ونائب الرئيس الأول للشحن بالخطوط الحديدية السعودية المهندس بدر العطني.

ومن جهته،أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون أن برنامج التحول الوطني هو أحد المحركات الرئيسية لرؤية 2030،وهو أول برامجها التنفيذية، ويقوم على 35% من أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة الممكنة للقطاعين العام والخاص.

ويعمل البرنامج مع العديد من الوزارات والهيئات والجهات المتنوعة لتعزيز التنوع وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

وأضاف أنه من أبرز قصص النجاح التي تُروى في برنامج التحول الوطني هي قصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي استطاعت الوصول إلى ريادة عالمية في مجالها، حيث سخّرت التقنيات الحديثة لحلّ المعادلة الصعبة المتمثلة في زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة واستهلاك الطاقة بأرقام قياسية وتقدّم غير مسبوق.

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عبدالرزاق العوجان إلى أن الهيئة تهدف إلى زيادة الأثر المتحقق مقابل الإنفاق تحت رؤية تقوم على ركيزتين أساسيتين هما تعظيم المتحقق مما تنفقه الحكومة واستدامة هذا الأثر على المدى الطويل.