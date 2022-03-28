شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض نحو 7% وسط مخاوف من ضعف الطلب الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط أكثر من سبعة بالمئة اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين بعد أن قالت السلطات في شنغهاي المركز المالي للبلاد إنها ستطبق إغلاقا على مرحلتين لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 8.17 دولار أو 6.8% إلى 112.48 دولار عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.94 دولار للبرميل أو نحو سبعة بالمئة عند التسوية إلى 105.96 دولار.

وزاد برنت هذ الأسبوع بنحو 12 في المئة وخام غرب تكساس الوسيط بنحو تسعة في المئة.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+ يوم الخميس.

وقاومت أوبك+ حتى الآن دعوات من الدول المستهلكة الرئيسية ومنها الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج. وتزيد أوبك+ الانتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر منذ أغسطس للتخفيف من أثر التخفيضات التي تم إجراؤها عندما أثرت جائحة كوفيد على الطلب.