«الاستثمار» توقع مذكرتي تفاهم وتسلم 6 تراخيص لمقرات إقليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الاستثمار أمس مذكرتي تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وسلمت 6 شركات تراخيص لمقرات إقليمية، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وذلك خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بالإضافة إلى التوافق مع مبادرات وبرامج قطاع الابتكار وريادة الأعمال.

كما توائم المذكرة الثانية التي وقعت مع الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي»سدايا» استراتيجيات وأهداف وزارة الاستثمار والهيئة لتمكين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وإيجاد استثمارات جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، بما يحقق الطموحات والمستهدفات والاستراتيجيات ذات الصلة مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

من جهة أخرى، تسلمت 6 شركات عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وجاء تسليم التراخيص حرصا من الوزارة في تسهيل بدء ممارسة الأعمال للمستثمرين في المملكة بما يضمن تطوير قطاعات استثمارية جديدة وتعزيز نمو البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات المستهدفة.

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم وتسليم تراخيص المقرات الإقليمية انطلاقا من حرص وزارة الاستثمار على دعم المبتكرين ورواد الأعمال وتسهيل وصولهم إلى الفرص الاستثمارية في المملكة، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الوزارة بما فيها معالجة التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال، خلال رحلة تأسيس الأعمال، بما يسهم في تحقيق مساعي التنويع الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة والناشئة وفق مستهدفات رؤية 2030.

مذكرتا تفاهم

مع «منشآت»

توائم بين الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتوافق مع مبادرات وبرامج قطاع الابتكار وريادة الأعمال

مع «سدايا»

توائم استراتيجيات وأهداف وزارة الاستثمار وسدايا لتمكين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي