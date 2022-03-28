شكرا لقرائتكم خبر 70 % من الفرص الاستثمارية في العلا سياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني أن السياحة في العلا تمثل 70% من الفرص الاستثمارية، فيما تمثل الصناعات المستهدفة الأخرى 30%، داعيا رواد الأعمال للمشاركة في الفرص الاستثمارية في العلا والاستفادة منها.

وأوضح المدني خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض، أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي والمسؤول الأول للارتقاء بريادة الأعمال، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن السياحة رافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن ولي العهد وضع هدفا واضحا للسياحة، لدعم نمو الاقتصاد المحلي.

وتناول تعاون «منشآت» لدعم رواد الأعمال في العلا، ومنها حاضنة الأعمال ومنصة لريادة الأعمال (إيبز العلا)، متوقعا نمو رؤوس الأموال فيها أكثر من 40%، من خلال إنشاء 30 ألف وظيفة، ومضاعفة عدد الشركات.