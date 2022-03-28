شكرا لقرائتكم خبر السعودية للكهرباء توفر 336 فرصة استثمارية في الصناعة والخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون أن الشركة توفر 336 فرصة استثمارية في الصناعة والخدمات.

وأوضح القنون في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، أن الشركة توفر أكثر من 250 فرصة استثمارية في الصناعة بقيمة 13 مليار ريال، وأكثر من 86 فرصة استثمارية للخدمات بقيمة 7 مليارات ريال، على أن تمكن الشركة - بالتعاون مع منشآت من خلال بوابة جدير وبرنامج بناء - من ترويج هذه الفرص وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنح أفضلية سعرية تصل إلى 10% في التعاقدات، إضافة إلى تقديم الدعم في ما يخص دراسة الجدوى والدعم المالي من خلال الاتفاقية الموقعة مع صندوق التنمية الصناعي والبرامج التدريبية والشهادات المهنية.

ولفت القنون إلى أن جناح «السعودية للكهرباء» المصاحب للمؤتمر، يستعرض إنجازات الشركة والفرص الاستثمارية في صناعة الطاقة الكهربائية، من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات العلاقة، بداية من المحتوى المحلي والتأهيل الفني.

ويستعرض جناح الشركة في المؤتمر قطاع تطوير الأعمال الجديدة التي تمثل الذراع الاستثمارية للشركة، وهدفها زيادة وتنوع الإيراد والتوسع من خلال بحث الفرص الاستثمارية والشراكات مع رواد الأعمال الناشئة إلى المتوسطة.

فرص استثمارية

الصناعة:







+250 فرصة



القيمة 13 مليار ريالالخدمات:



الخدمات: