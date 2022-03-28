بنك التنمية يخصص 11 مليارا لدعم رواد الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص بنك التنمية الاجتماعية 11 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال في المملكة في الأعوام الثلاثة القادمة، ليواصل مجهوداته في تمكين الشباب السعودي وتعزيز التنمية الوطنية الشاملة.

ووقع البنك خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN تحت شعار «نعيد - نبتكر -نجدد»، عددا من الاتفاقيات المهمة مع عدة جهات استراتيجية، بهدف تقديم خدمات التدريب والتأهيل والرعاية للمستفيدين من رواد ورائدات الأعمال.

بدوره شارك الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم الراشد في جلسة حوارية بعنوان «دور الحلول التمويلية في دعم ريادة الأعمال ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق المالية، وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب بالمحتوى المحلي» وذلك بحضور عدد من رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين وصناع القرار.

وأوضح الراشد أن برامج تمويل الأعمال المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية في الفترة الماضية تجاوزت قيمتها 10 مليارات ريال، مشيرا إلى أن هذا الدعم أسهم في خلق أكثر من 100 ألف وظيفة حتى الآن.

وبين أن البنك خصص خلال المدة القادمة عددا من برامج التمويل والتدريب والرعاية لدعم لرواد الأعمال في إنشاء وتنمية مشاريعهم، مستهدفا تمويل أكثر من 68 ألف منشأة ناشئة وصغيرة خلال الأعوام الثلاثة القادمة بإذن الله.

وحرص بنك التنمية الاجتماعية على التواصل الفعال مع ضيوف وزوار المؤتمر والتعريف بخدماته وبرامجه المالية وغير المالية، وذلك عبر الجناح المخصص للبنك في المعرض المصاحب للمؤتمر، ودعا المهتمين لزيارته للالتقاء بالخبراء والمختصين والاستفادة من تجاربهم الملهمة.