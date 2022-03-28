تكامل رقمي بين سدايا والصندوق العقاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مذكرة تعاون أمس، مع صندوق التنمية العقارية؛ بهدف تعزيز التكامل الرقمي وتبادل المعلومات وتحديث البيانات لمستفيدي الدعم السكني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتسهيل امتلاك المواطنين للمسكن، ورفع نسبته إلى 70% بحلول 2030م، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة. وقع المذكرة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة مستفيدي الدعم السكني بكل سهولة وموثوقية ومرونة عالية في رحلة تملك المسكن الملائم، انطلاقا من سعي سدايا لدعم الجهود الحكومية، وتعظيم أثر البيانات والذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث ستعمل عبر مذكرة التعاون على دعم جهود صندوق التنمية العقارية بتوفير البنية التحتية المتطورة، وتطبيق أفضل حلول البيانات والذكاء الاصطناعي بما يخدم أهداف الصندوق واستدامته وخدمة المستفيدين من خدماته.

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