شكرا لقرائتكم خبر الفضلي: الاستعداد للصعوبات جنب المملكة نقص السلع الرئيسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن المملكة لم تشهد في يوم من الأيام نقصا في السلع الرئيسة، و»هذا نتاج لتوقع الصعوبات وتفاديها قبل أن نقع فيها»، مبينا أن استراتيجية الأمن الغذائي لا تعني فقط الإنتاج، فهناك سلاسل إمداد، وعلاقات تجارية وثيقة مع دول وشركات، وخزن استراتيجي، وعمليات لوجستية داخل المملكة.

وأوضح الفضلي خلال مشاركته في مؤتمر التميز التشغيلي بالرياض، الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على مدى 3 أيام تحت شعار «رفع كفاءة تنفيذ العمليات بتوظيف الابتكار»، أن التميز التشغيلي هو الأساس لتحقيق مستهدفات الرؤية، وأن هناك مبادرات خاصة تهدف إلى تحسينه في الوزارة والجهات التابعة لها.

وأشار إلى أن للتميز التشغيلي أثرا إيجابيا على تكلفة الخدمات واستمراريتها والحفاظ على الأصول والموارد، وعلينا أن نتوقع احتياجات العميل المستقبلية، وأن نفي بها قبل أن تطلب، وهذا الأمر يتحقق عبر «التميز التشغيلي».

من جهته أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن التميز التشغيلي وتسريع القرار عامل مهم في تطوير الأعمال، وأن الوزارة تستخدم أدوات حديثة ومنهجية تستهدف إعادة تصميم الخدمات التي يطمح لها السكان والمستثمرون والاستمرار في تحسينها.

وأفاد الحقيل بأن الوزارة تقدم خدمات تؤثر 60% على القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر، وأن التميز التشغيلي وتسريع القرار عامل مهم في تطوير الأعمال، حيث إن 70% من القطاع البلدي يجب خصخصته بشكل سريع للارتقاء بالخدمات من خلال القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الطموح في نهاية 2022 أن تكون جميع الخدمات مؤتمتة بحيث إن 95% من الساكنين والمستثمرين يستطيعون أن يحصلوا على خدماتهم بشكل مباشر وغير مباشر في عام 2023.

وأشار محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم، إلى أن عكس التجارب الناجحة واستثمارها في تنميتها بشكل أفضل هو أسلوب نجاح للمنظمات المستدامة، وأن التميز التشغيلي فلسفة وثقافة نتائجها أسهل وأسرع وأقل تكلفة.

وأوضح أن المواطن يعيش في وطن طموحه عال، والمؤسسة تعيش الآن أفضل وقت لممارسة قيم التميز التشغيلي، لوجود فريق بكفاءة عالية، وهذا الأمر لا يعني استدامة التطور، مؤكدا البحث الدائم عن التجارب الناجحة وثقافة الأداء العالي، حيث إن التميز التشغيلي فلسفة وثقافة نتائجها أسهل وأسرع وأقل تكلفة.

وشدد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي على أهمية الابتكار في التميز التشغيلي، مبينا أنه في أول يوم أطلق فيه المستشفى الافتراضي الذي يعد أكبر مستشفى افتراضي في العالم والأول في المنطقة أنقذ الأطباء فتاة من سكتة دماغية خلال فترة وجيزة، وهذه القصة ملهمة في الابتكار.

يذكر أن فعاليات المؤتمر تختتم اليوم بعدة جلسات، تناقش أبرز التجارب الناجحة في التميز التشغيلي لعدد من القطاعات الحيوية، ومنهجيات الاستخدام الأمثل للمعارف المتراكمة، وسبل تعزيز الاستدامة المالية في القطاعات الخدمية والصناعية لضمان فعالية الأداء.

استراتيجية الأمن الغذائي:

