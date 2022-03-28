صندوق الاستثمارات يجري محادثات لشراء حصص في 4 شركات مقاولات سعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجري صندوق الاستثمارات العامة محادثات لشراء حصص تصل إلى 30% في 4 شركات مقاولات سعودية، بحسب وكالة بلومبيرج.

وأفادت المصادر بأن صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات مع شركة نسما القابضة، ومجموعة السيف، وشركة المباني للمقاولات العامة، وشركة البواني، لشراء حصص أقلية فيها أو في شركاتها التابعة تصل إلى نحو 30% في كل منها.

وذكرت أن صندوق الاستثمارات عين كلا من Rothschild وGIB Capital التابعة لبنك الخليج الدولي كمستشاري استحواذ، مبينة أن المحادثات ما زالت في مراحل مبكرة وقد لا تسفر عن أي صفقات.

وأفادت المصادر بأن الصندوق قد يستثمر لاحقا في شركات مقاولات دولية تعمل على مشاريع سعودية.

ويعتمد صندوق الاستثمارات العامة البالغ قيمة أصوله 580 مليار دولار على شركات المقاولات لبناء وفرة من المشاريع، إذ تم تدشين عدد من المشروعات العملاقة التي ستتكلف مئات المليارات من الدولارات، من بينها مدينة «نيوم».

ولفتت بلومبيرج إلى أن صندوق الاستثمارات وروتشيلد امتنعا عن التعليق، كما لم تستجب جي آي بي كابيتال ونسما والسيف والمباني والبواني لطلبات التعليق.

4 شركات مقاولات

