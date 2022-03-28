شكرا لقرائتكم خبر صندوق الاستثمارات يجري محادثات لشراء حصص في 4 شركات مقاولات سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت المصادر بأن صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات مع شركة نسما القابضة، ومجموعة السيف، وشركة المباني للمقاولات العامة، وشركة البواني، لشراء حصص أقلية فيها أو في شركاتها التابعة تصل إلى نحو 30% في كل منها.
وذكرت أن صندوق الاستثمارات عين كلا من Rothschild وGIB Capital التابعة لبنك الخليج الدولي كمستشاري استحواذ، مبينة أن المحادثات ما زالت في مراحل مبكرة وقد لا تسفر عن أي صفقات.
وأفادت المصادر بأن الصندوق قد يستثمر لاحقا في شركات مقاولات دولية تعمل على مشاريع سعودية.
ويعتمد صندوق الاستثمارات العامة البالغ قيمة أصوله 580 مليار دولار على شركات المقاولات لبناء وفرة من المشاريع، إذ تم تدشين عدد من المشروعات العملاقة التي ستتكلف مئات المليارات من الدولارات، من بينها مدينة «نيوم».
ولفتت بلومبيرج إلى أن صندوق الاستثمارات وروتشيلد امتنعا عن التعليق، كما لم تستجب جي آي بي كابيتال ونسما والسيف والمباني والبواني لطلبات التعليق.
4 شركات مقاولات
- نسما القابضة
- مجموعة السيف
- المباني للمقاولات العامة
- شركة البواني
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق الاستثمارات يجري محادثات لشراء حصص في 4 شركات مقاولات سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.