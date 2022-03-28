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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شاركت في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورتها الـ(344) التي عقدت أعمالها خلال الفترة من 16 - 27 مارس 2022 بجنيف، وترأس وفد الوزارة وكيل الشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم. وتأتي أهمية هذه الدورة في تعيين مدير عام لمنظمة العمل الدولية لولاية جديدة، وذلك من خلال إجراء التصويت لانتخاب مدير عام للمنظمة، حيث شاركت المملكة بالتصويت، وبحكم عضويتها في مجلس إدارة المنظمة تم التصويت يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022، وتكللت الترشيحات بانتخاب جيلبيرت هونغبو من التوغو مديرا عاما للمنظمة؛ ليكون بذلك أول أفريقي يتولى المنصب في المنظمة.

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