شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطورات البنية التحتية لشبكة الغاز ومشروعات التدعيم والتوسعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعى تطويرا بهدف التشغيل الأمثل للشبكة بأعلى درجات الكفاءة فى إطار دورها الاستراتيجي في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم مشروعات التنمية، وفيما يلى أهم نتائج الأعمال لشركة جاسكو والتي تحققت خلال عام 2021 ومشروعات التدعيم والتوسعات وكانت كالتالى..

س. كم يبلغ حجم الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى خلال عام2021؟

ج. بلغ إجمالى الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى أكثر من 71 مليار متر مكعب بزيادة أكثر من 10 مليارات متر مكعب عن العام السابق حيث تم تأمين احتياجات قطاع الكهرباء الذى يمثل 53% من إجمالى الاستهلاك المحلى، بالإضافة الى القطاعات الاقتصادية الأخرى والتصدير.

س. ماذا عن أهم التطورات التى تمت في البنية التحتية لشبكة الغاز الطبيعى؟

ج. بلغ إجمالى أطوال خطوط الشبكة 8100 كم بطاقة نقل 250 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى .

س. ما حجم التكلفة الاستثمارية لمشروعات التدعيم والتوسعات الجديدة؟

ج. بلغ اجمالى التكلفة الاستثمارية لمشروعات التدعيم والتوسعات الجديدة بالشبكة نحو 10 مليارات جنيه لإقامة خطوط جديدة بإجمالى اطوال 355 كم وذلك بواقع 3ر2 مليارجنيه للمشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام و 7ر7 مليارجنيه للمشروعات الجارى تنفيذها ، و أضاف ان الشبكة يدعم تشغيلها بالشكل الأمثل نحو 16 منطقة عمل و 12 مركز تحكم فرعى و 150 محطة قياس وتخفيض ضغط الغاز .

س. ماذا عن إجمالى إنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة؟

ج. بلغ إجمالى إنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة أكثر من 32 ألف طن من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية التابعين لشركة جاسكو و استقبال انتاج حقل ريفين من الغاز الطبيعى من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية في مايو 2021.

س. ما تفاصيل مشروع تطوير محطة ضواغط الغاز بدهشور؟

ج. في اطار تدعيم قدرات الشبكة لتلبية احتياجات صعيد مصر من الغاز الطبيعى يجرى تنفيذ مشروع تطوير محطة ضواغط الغاز بدهشور عبر إضافة وحدتى ضواغط جديدتين بإجمالى تكلفة استثمارية 3 مليار جنيه .

س. ماذا عن مركز جاسكو لفحص وإصلاح الخطوط ؟

ج. قام مركز جاسكو لفحص وإصلاح الخطوط بفحص حوالى 375 كم من خطوط الشبكة خلال العام ، كما تم فحص 390 كم من خطوط المنتجات البترولية لشركات البترول في اطار تقديم خدمات فحص الخطوط للغير ، وجارى حاليا الاعداد لفحص خطوط الغاز بدولة الأردن الشقيقة بأطوال تقترب من 500 كم.