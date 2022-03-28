شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الاقتصاد اليوم الإثنين 28-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 28-3-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، أن مصر جاءت فى المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية من حيث عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية فى الشركات الناشئة المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

مصر فى المركز الأول أفريقيا فى صفقات الشركات الناشئة

جاءت مصر فى المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية من حيث عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية فى الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2021، وفقاً لتقرير الصادر حديثا عن منصة "ماجنيت" المتخصصة فى بيانات تمويل المشروعات الناشئة وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

تراجع مؤشرات البورصة للجلسة الثالثة.. ورأس المال يفقد 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 17.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.399 مليار جنيه.

الإحصاء: 695.3 ألف فرد يعملون بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2021 "، ومن أهم الموشرات 8.6% انخفاضا فى عدد العاملين بالقطاع العام/ الاعمال العام عام2021.

أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 980 جنيها للجرام

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بحوالي 5 جنيهات، وذلك مع هبوط سعر اونصة الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات 1925 دولار مقابل 1949 دولار بختام تداولات الأسبوع الماضي، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في سوق الصاغة بمصر.

وزيرة التخطيط من دبى: مصر تستهدف تولي المرأة نسبة 30% من المناصب العليا فى 2030

شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى جلسة "فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات" خلال منتدى المرأة فى الحكومة، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدى للقمة العالمية للحكومات 2022 المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة،