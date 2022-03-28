شكرا لقرائتكم خبر عن بصيرة: 82% من المصريين يرفضون زواج بناتهم بدون "قايمة" والان مع تفاصيل الخبر
- رأى 44 % من المصريين في 2018 أن عمل المرأة المتزوجة يؤثر سلبًا على الأسرة، و25% أعتقدوا أنه ليس له أي تأثير، و23% رأوا تأثيره إيجابي.
- يرى 83% من المصريين الرجال في 2018 أن المفروض يكون للرجال الأولوية عندما تقل فرص العمل، مقابل 72% من المصريات.
- يرى 68% من المصريين الرجال في 2018 و49% من المصريات أن الست لا تصلح للشغل إلا في أعمال معينة ووظائف محددة تعتبر مناسبة.
- رأى 37% من المصريين في 2018 أن الست ينفع تتأخر برة البيت بغرض العمل وارتفعت النسبة من 28% بين الذكور إلى 46% بين الإناث.
- أعتقدت 51٪ من النساء الريفيات في 2018 أن فرص العمل في المراكز الحضرية أفضل لسكان الحضر عن سكان الريف حتى لو كانوا بنفس الكفاءة.
- رأى 40% من المصريين الذكور في 2018 و36% من الإناث أنه لا يصح للمرأة أن تعمل في مكان كله رجال.
- رأى 57% من المصريين في عام 2018 أن عمل المرأة بعيدًا عن المنزل مقبول وارتفعت النسبة من 45% بين الذكور إلى 69% بين الإناث.
- 21 % من المصريين الذكور في 2018 مقابل 28% من الإناث وافقوا على تولي المرأة منصب رئيسة جمهورية.
- أعتقد 46 % من الريفيات في 2018 أن أصحاب العمل يفضلون عمل الذكور على الإناث حتى لو كانوا بنفس الكفاءة.
- رأى 59% من المصريين في عام 2018 إذا كان دخل الزوجة أعلى من زوجها يسبب مشاكل، وترتفع النسبة من 57 %في الريف إلى 61% في الحضر.
- رأى 92% من المصريين أن النجاح الحقيقي للمرأة في البيت مع زوجها وأولادها وفقاً لبيانات 2018.
- رأى 61 % من المصريين أنه يجب حصول الرجال على دخل أعلى لأنهم المسؤولون الرئيسيون عن الأسرة، وفقاً لبيانات 2018.
- 48 % من المصريين رأوا أنه من المفترض تعليم الإناث حتى الحصول على شهادة جامعية، وفقاً لبيانات 2018.
- 71 % من المصريين رأوا أن الجرائد، التليفزيون، والراديو يساعدون في تشجيع المرأة على العمل، وفقاً لبيانات 2018.
- رأى 18% من المصريين في 2018 أنه غير مقبول العمل تحت إشراف مديرة حتى لو كانت مؤهلة ومناسبة للوظيفة وارتفعت النسبة من 13% للإناث إلى 22% للذكور.
- 8 % فقط من المصريين في عام 2018 يعملون تحت إشراف أنثى بينما 55% يعملون تحت إشراف ذكر.
- فضلت 39% من النساء في مصر في عام 2018 العمل تحت إشراف سيدة مقابل 7% من الرجال.
- 36 % من النساء في مصر في 2018 غير مباليات بنوع المشرف مقارنةً بـ41% من الرجال.
- رفض 34% من المصريين الذكور و27% من الإناث في 2020 توظيف مقدمي رعاية للآباء المسنين حتى لو كانوا غير قادرين على رعاية كبار السن بأنفسهم.
- 36 % من المصريين الذكور في عام 2020 اعتبروا المرأة التي ترسل أطفالها إلى دور الحضانة مقصرة، مقارنة بـ31% من الإناث.
- 97 % من المصريين الذين يعيشون في أسر بها أطفال يرفضون الاعتماد على مقدمي رعاية للأطفال وفقا لبيانات 2020.
- 80 % من المصريين يعتقدون أنه من العيب إدخال الأب أو الأم دار لرعاية المسنين وفقا لبيانات 2018.
- 46 % من المصريين رأوا أن الأشخاص الذين يعملون في رعاية الأطفال لا يمكن الوثوق فيهم وفقاً لبيانات 2020.
- 86 % من المصريين رأوا أنه يجب حصول المرأة العاملة على مواعيد عمل مختلفة بعد الإنجاب وفقاً لبيانات 2018.
- 71 % من المصريين قالوا ان وجود شخص مناسب لرعاية أطفالهم من الممكن أن يجعلهم يغيرون طبيعة عملهم، وفقاً لبيانات 2020.
- 34 % من المصريين الذكور رأوا أن عمل المرأة في المنزل يعتبر عمل تحاسب عليه مقابل 27% من الإناث، وفقاُ لبيانات 2018.
- أعتقد 30% من المصريين الذكور في 2018 و22% من الإناث أن الكفاءة فقط يجب أن تكون عاملاً في تحديد رواتب نفس الوظيفة في نفس المكان وليس النوع.
- رأى 35% من المصريين الذكور و50% من الإناث أنه إذا كان للزوجة دخل فهي ملزمة أن تشارك في المصاريف الأساسية للمنزل، وفقاً لبيانات 2018.
- %20 من أسر المرأة الريفية في مصر في 2018 تمتلك أراض زراعية؛ من بينهم 34% من هؤلاء النساء يعملن على الأقل في بعض الوقت في هذه الأرض.
- 82 % من المصريين رفضوا زواج بناتهم بدون قايمة، وارتفعت نسبة الرفض في الريف بنسبة 88% مقابل 73% في الحضر، وفقاً لبيانات 2018.