شكرا لقرائتكم خبر عن بصيرة: 82% من المصريين يرفضون زواج بناتهم بدون "قايمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز المصري لبحوث الرأي العام-بصيرة، نشرة تضم أهم الأرقام المتعلقة بالصورة الذهنية للمصريين حول الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والتي تم نشرها من خلال خدمة رقم في حياتنا، وذلك في إطار مشروع مرصد المرأة المصرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي، وفيما يلي أهم الأرقام التي شملتها النشرة:

- رأى 44 % من المصريين في 2018 أن عمل المرأة المتزوجة يؤثر سلبًا على الأسرة، و25% أعتقدوا أنه ليس له أي تأثير، و23% رأوا تأثيره إيجابي.

- يرى 83% من المصريين الرجال في 2018 أن المفروض يكون للرجال الأولوية عندما تقل فرص العمل، مقابل 72% من المصريات.

- يرى 68% من المصريين الرجال في 2018 و49% من المصريات أن الست لا تصلح للشغل إلا في أعمال معينة ووظائف محددة تعتبر مناسبة.

- رأى 37% من المصريين في 2018 أن الست ينفع تتأخر برة البيت بغرض العمل وارتفعت النسبة من 28% بين الذكور إلى 46% بين الإناث.

- أعتقدت 51٪ من النساء الريفيات في 2018 أن فرص العمل في المراكز الحضرية أفضل لسكان الحضر عن سكان الريف حتى لو كانوا بنفس الكفاءة.

- رأى 40% من المصريين الذكور في 2018 و36% من الإناث أنه لا يصح للمرأة أن تعمل في مكان كله رجال.

- رأى 57% من المصريين في عام 2018 أن عمل المرأة بعيدًا عن المنزل مقبول وارتفعت النسبة من 45% بين الذكور إلى 69% بين الإناث.

- 21 % من المصريين الذكور في 2018 مقابل 28% من الإناث وافقوا على تولي المرأة منصب رئيسة جمهورية.

- أعتقد 46 % من الريفيات في 2018 أن أصحاب العمل يفضلون عمل الذكور على الإناث حتى لو كانوا بنفس الكفاءة.

- رأى 59% من المصريين في عام 2018 إذا كان دخل الزوجة أعلى من زوجها يسبب مشاكل، وترتفع النسبة من 57 %في الريف إلى 61% في الحضر.

- رأى 92% من المصريين أن النجاح الحقيقي للمرأة في البيت مع زوجها وأولادها وفقاً لبيانات 2018.

- رأى 61 % من المصريين أنه يجب حصول الرجال على دخل أعلى لأنهم المسؤولون الرئيسيون عن الأسرة، وفقاً لبيانات 2018.

- 48 % من المصريين رأوا أنه من المفترض تعليم الإناث حتى الحصول على شهادة جامعية، وفقاً لبيانات 2018.

- 71 % من المصريين رأوا أن الجرائد، التليفزيون، والراديو يساعدون في تشجيع المرأة على العمل، وفقاً لبيانات 2018.

- رأى 18% من المصريين في 2018 أنه غير مقبول العمل تحت إشراف مديرة حتى لو كانت مؤهلة ومناسبة للوظيفة وارتفعت النسبة من 13% للإناث إلى 22% للذكور.

- 8 % فقط من المصريين في عام 2018 يعملون تحت إشراف أنثى بينما 55% يعملون تحت إشراف ذكر.

- فضلت 39% من النساء في مصر في عام 2018 العمل تحت إشراف سيدة مقابل 7% من الرجال.

- 36 % من النساء في مصر في 2018 غير مباليات بنوع المشرف مقارنةً بـ41% من الرجال.

- رفض 34% من المصريين الذكور و27% من الإناث في 2020 توظيف مقدمي رعاية للآباء المسنين حتى لو كانوا غير قادرين على رعاية كبار السن بأنفسهم.

- 36 % من المصريين الذكور في عام 2020 اعتبروا المرأة التي ترسل أطفالها إلى دور الحضانة مقصرة، مقارنة بـ31% من الإناث.

- 97 % من المصريين الذين يعيشون في أسر بها أطفال يرفضون الاعتماد على مقدمي رعاية للأطفال وفقا لبيانات 2020.

- 80 % من المصريين يعتقدون أنه من العيب إدخال الأب أو الأم دار لرعاية المسنين وفقا لبيانات 2018.

- 46 % من المصريين رأوا أن الأشخاص الذين يعملون في رعاية الأطفال لا يمكن الوثوق فيهم وفقاً لبيانات 2020.

- 86 % من المصريين رأوا أنه يجب حصول المرأة العاملة على مواعيد عمل مختلفة بعد الإنجاب وفقاً لبيانات 2018.

- 71 % من المصريين قالوا ان وجود شخص مناسب لرعاية أطفالهم من الممكن أن يجعلهم يغيرون طبيعة عملهم، وفقاً لبيانات 2020.

- 34 % من المصريين الذكور رأوا أن عمل المرأة في المنزل يعتبر عمل تحاسب عليه مقابل 27% من الإناث، وفقاُ لبيانات 2018.

- أعتقد 30% من المصريين الذكور في 2018 و22% من الإناث أن الكفاءة فقط يجب أن تكون عاملاً في تحديد رواتب نفس الوظيفة في نفس المكان وليس النوع.

- رأى 35% من المصريين الذكور و50% من الإناث أنه إذا كان للزوجة دخل فهي ملزمة أن تشارك في المصاريف الأساسية للمنزل، وفقاً لبيانات 2018.

- %20 من أسر المرأة الريفية في مصر في 2018 تمتلك أراض زراعية؛ من بينهم 34% من هؤلاء النساء يعملن على الأقل في بعض الوقت في هذه الأرض.

- 82 % من المصريين رفضوا زواج بناتهم بدون قايمة، وارتفعت نسبة الرفض في الريف بنسبة 88% مقابل 73% في الحضر، وفقاً لبيانات 2018.