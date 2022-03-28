شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الإثنين.. وصعود "دبي" بنسبة 2.11% بعد طرح "ديوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.5% رابحًا 64.38 نقطة ليغلق عند مستوى 13064.11 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.11% رابحًا 72.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3484.38 نقطة، بعد طرح حكومة دبي 3.25 مليار سهم من أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.621% رابحًا 60.69 نقطة ليغلق عند مستوى 9829.35 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.24% خاسرًا 5.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2075.40 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.14% خاسرًا 19.47 نقطة ليغلق عند مستوى 13711.86 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.5% رابحًا 64.38 نقطة ليغلق عند مستوى 13064.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.8% رابحًا 919.86 نقطة ليغلق عند مستوى 25135.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 207.2 مليون سهم بقيمة 9 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 2.88%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.38%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.76%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.68%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات وإنتاج الأغذية بنسبة 0.58%، 0.53%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.5%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداول بنسبة 0.42%.

وقفز 124 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أكوا باور" بنسبة 7.80%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 6.55%، ثم سهم "أسمنت اليمامة" بنسبة 5.25%، وتراجع 77 سهمًا على رأسها سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 3.25%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 2.84%، ثم سهم "عناية" بنسبة 2.83%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 600.5 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيوقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.11% رابحًا 72.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3484.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 194.7 مليون سهم محققة ما قيمته 548.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 6032 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.87%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.79%، يليه قطاع السلع بنسبة 2.66%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 1.50%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات والتأمين والنقل بنسبة 0.77%، 0.59%، 0.38%، على التوالي.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.68%، فيما تراجع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 8.55%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.70%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 39 مليون ورقة بقيمة 224.5 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.621% رابحًا 60.69 نقطة ليغلق عند مستوى 9829.35 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.785 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 287.1 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 9099 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 2.13%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.88%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.57%، وأخيرًا قطاع المرافق بنسبة 0.81%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.88%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 5.56%، ثم سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 2.66%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 2.48%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 9.86%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 6.78%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 5.14%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 374 مليون درهم.





بورصة الكويتفيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحًا 7.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8124.34 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.18% رابحًا 16.50 نقطة ليغلق عند مستوى 9037.06 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% خاسرًا 15.57 نقطة ليغلق عند مستوى 6236.35 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.11% خاسرًا 7.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6558.44 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 251.8 مليون سهم بقيمة 78.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.8 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها العقار بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.45%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.14%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%.





بورصة البحرينفيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.24% خاسرًا 5.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2075.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 755.8 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.28%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 2.58% بضغوط هبوط أسهم بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.08%، 0.31%، 0.09%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 26.51% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.12%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.42% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.53%.





بورصة قطركما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% خاسرًا 19.47 نقطة ليغلق عند مستوى 13711.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 255.6 مليون سهم بقيمة 781.9 مليون ريال عبر تنفيذ 21.1 ألف صفقة، وتراجع 34 سهمًا، وارتفع 14 سهمًا، واستقر سهمين.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.66%، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.07%، فيما ارتفعت قطاعات النقل والتأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.51%، 1.02%، 0.30%، على التوالي.