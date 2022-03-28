شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الملابس الجاهزة تؤكد التزام المصانع بزيادة الإنتاج لاستقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، التزام كافة المصانع بزيادة الإنتاجية، ومواصلة العمل ليل نهار، والحفاظ علي استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، والعمل علي زيادة الصادرات تنفيذا لخطة الحكومة.

توجه الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، ومحمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، وماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وحمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري للمنسوجات والمفروشات، ومحمود الشامي وكيل غرفة الصناعات النسيجية، بخالص الشكر والتقدير إلي محافظ البنك المركزي المصري، علي سرعة استجابته لمطالب المصانع العاملة بقطاعات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة المتعلقة بسرعة فتح الاعتمادات المستندية في البنوك لتلبية احتياجات المصانع من خامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وتوجيه البنوك العاملة في مصر بالنظر في كافة الطلبات الخاصة بالصناعة والبت فيها في أسرع وقت، حفاظا علي استقرار العملية الإنتاجية وتوفير المنتجات في الاسواق المحلية والاستمرار في العملية التصديرية.

وأشاد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، بالتحركات الحكومية لمساندة الصناعة علي مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بما سيكون له مردود اقتصادى واسع، لافتا إلي أن مصلحة الجمارك وعدت أيضا بتنظيم اجتماع عاجل مع رؤساء الغرف والمجالس التصديرية، والنظر إلي الشكاوي الواردة من منظمات الأعمال العاملة في قطاع المنسوجات والملابس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن سرعة الافراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج بالموانئ.

وأعرب رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، عن تطلعه الي حل كافة المشكلات الجمركية سريعا، حتي لا تتكبد المصانع تكاليف إضافية تتعلق بإيجار الحاويات التي يتم تحصيلها بالدولار لصالح الشركات الأجنبية .