شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة للجلسة الثالثة.. ورأس المال يفقد 17 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 17.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.399 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.64%، ليغلق عند مستوى 11240 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 13623 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 4439 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 2897 نقطة.