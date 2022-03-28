شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 116.00دولار لبرنت و108.69 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 116.00 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 108.69 دولار للبرميل.

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن روسيا لن تقدم الغاز لأوروبا مجانا والمدفوعات ستكون بالروبل فقط، متابعا: "أنه سيتم الاتفاق على إطار واضح للمدفوعات بالروبل عن الغاز والنفط من روسيا".

وأضاف الكرملين: "لا نخشى أن توقف ألمانيا شراء الغاز منا وسوق جنوب شرق آسيا يمكن أن يعوضنا".

وتابع: "تعليقات بايدن بأنه لا يمكن لبوتن البقاء في السلطة مثيرة للقلق".

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، شهرها الثاني، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحققت أسعار النفط بالأسواق العالمية أول ارتفاع أسبوعى لها منذ ثلاثة أسابيع، بنهاية جلسات التداول الجمعة، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بمقدار 11.5 % وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى" الأسبوع بمقدار 8.8%.