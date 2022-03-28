شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: مصطفى فهمي مشرفاً على أجهزة مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وزارة الإسكان
كتب أحمد حسنالإثنين، 28 مارس 2022 01:59 م
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتكليف المهندس مصطفى فهمي إبراهيم، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإشراف على أجهزة مدن (6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد - سفنكس)، ويكون مقر عمله جهاز مدينة 6 أكتوبر.
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