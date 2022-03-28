شكرا لقرائتكم خبر عن "المطاعم السياحية" تُشييد بقرار الحكومة بمد عملها فى رمضان حتى الثانية صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية فى اجتماعه برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بمد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، بدلاً من منتصف الليل على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.

كما أشاد المجلس في اجتماعه الذي عقده أمس بقرار عودة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، مؤكدة على أن القرارين يصبان فى مصلحة الدولة وكذلك مصالح المطاعم بمختلف أنواعها وأنشطتها، نظراً لقيام العديد من القائمين على هذه الموائد بالتعاقد مع المنشآت والمطاعم سواء السياحية أو التابعة للمحليات لإعداد هذه الموائد والوجبات، مما يزيد من حجم نسبة تشغيلها ونمو جانباً من إيراداتها خلال شهر رمضان المعظم.

ووجهه مجلس الإدارة الشكر للحكومة المصرية للاستجابة السريعة إلى مطالب الغرفة التي تقدمت بها عبر مذكرة تفصيلية إلى كل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ولأحمد الوصيف ـ رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أسهمت فيها الدواعي والدوافع والأسباب لضرورة مد مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية فى رمضان خاصة وإنها – المواعيد – ستواكب بدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من أول إبريل، وحتى تتمكن هذه المطاعم من تقديم وجبة السحور لروادها بدلاً من قصر عملها على وجبة الإفطار فقط لغلقها مبكراً عن موعد السحور، مما كان وراء عزوف الرواد عن التوجه إليها وإغلاقها قبل آذان الفجر بـ 4 ساعات على الأقل.

وشدد المجلس على أهمية مواصلة التزام أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمعتمدة من وزارتي الصحة والسكان، والسياحة والآثار، مشيداً بما أسفرت عنه لجان التفتيش من قبل وزارة السياحة المفاجئة على المنشآت والمطاعم السياحية ، والتي أكدت الالتزام التام من قبل هذه المطاعم ، وإتباعها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والوقائية خاصة فيما بتعلق بالصحة العامة ، وأمان وسلامة وصحة وجودة الغذاء المقدم للرواد.