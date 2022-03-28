شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 695.3 ألف فرد يعملون بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2021 "، ومن أهم الموشرات 8.6% انخفاضا فى عدد العاملين بالقطاع العام/ الاعمال العام عام2021.

عدد العاملين فى القطاع العام / الأعمال العام خلال الفترة من ( 2017-2021 )، بلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام 695.3 الف عامل فى عام 2021 مقابل 760.7 ألف عاملاً فى عام 2020 وذلك بنسبة انخفاض قدرها 8.6%.

بلغ عدد العاملين الذكور 610.2 الف عاملاً عام 2021 مقـابل 659.7 ألف عاملآ عام 2020 بنسبة إنخفاض قدرها 7.5% .

- بلغ عدد العاملات الإناث 85.1 الف عامل عام 2021 مقابل 100.9 عاملاً عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15.7 % .

- سجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 214.2 الف عاملاً بنسبة قدرها 30.8 % يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 22.4 %، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.3 % من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .

توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات

سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالى 236 الف عامل بنسبة 33.9 % من اجمالى العاملين

يليها محافظة الاسكندرية حوالى 76 الف ثم الجيزة حوالى 40 الف ثم الغربية حوالى 37 الف واخيرا محافظة القليوبية حوالى 37 الف عامل .

سجلت الوظائف التنفيذية اعلى معدل بنسبة 36.9% من اجمالى عدد العاملين، فى حين سجلت الوظائف المكتبية اقل معدل بنسبة 1.1% من اجمالى عدد العاملين .