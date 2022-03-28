شكرا لقرائتكم خبر عن البريد تحذر من التعامل مع شركات خدمات الشحن والبريد السريع غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر في الآونة الأخيرة بعض الشركات التي تعمل بدون ترخيص من الهيئة القومية للبريد وتقوم بخدمات التوصيل وتستغل كلمات مشابهة للعلامة التجارية للبريد المصرى، مما ترتب عليه تضرر العديد من المواطنين والشركات والمؤسسات، ووردت العديد من الشكاوى جراء التعامل مع هذه الشركات والتي ظن العديد من الجهات والمواطنين انها شركات مرخصة أو تابعة لهيئة البريد بسبب استخدامها عبارات واسماء مرتبطة بالعلامة التجارية للبريد المصري.

ووجهت الهيئة القومية للبريد، العملاء من الشركات أو المؤسسات أو الافراد إلى أن هذه الشركات لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة، وأن الإعلانات الكاذبة التي تروج لها تلك الشركات بأسماء مشابهه او قريبة من العلامة التجارية للبريد المصري لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة بحسب بيان صحفى.

كما تنصح الهيئة القومية للبريد جميع المواطنين بضرورة التأكد من حصول آي شركة من شركات الشحن والتوصيل على ترخيص سارى من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، علما بأنه جاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والعمل في السوق المصري بدون ترخيص واستخدامها لعبارات وشعارات تخص العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد، علاوة على تطبيق العقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية ومنها مصادرة الطرود البريدية بعهده هذه الشركات و ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتهيب الهيئة القومية للبريد بجميع العملاء من الشركات والمؤسسات والأفراد بضرورة عدم التعامل مع جميع الشركات غير المرخص لها وتجنب مخاطر التعامل معها.