شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 980 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بحوالي 5 جنيهات، وذلك مع هبوط سعر اونصة الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات 1925 دولار مقابل 1949 دولار بختام تداولات الأسبوع الماضي، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في سوق الصاغة بمصر، لتسجل الأسعار هذا الهبوط، في حين تشير التوقعات إلي استمرار تغير سعر الذهب بمستهل تعاملات هذا الأسبوع بسبب عمليات المضاربة على المعدن الأصفر وسط الاضطرابات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 840 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 980 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 1120 جنيها

الجنيه الذهب 7840 جنيها.

أسعار الذهب اليوم من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم تراجعت من 985 جنيها للجرام إلي 980 جنيها للجرام بانخفاض بلغ حوالي 7 جنيهات، لكن هذه الأسعار قابلة للتغير بسرعة على مدار الساعة، حيث يتأثر الذهب بقوة الدولار وعوامل أخري

أسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضافة عليها سعر المصنعية والتي تختلف من تاجر إلي آخر ومن شركة إلي أخري، وتصل المصنعية 7% من سعر الجرام، وهناك بعض الشركات والمصانع الكبري تضع مصنعيات مرتفعة تتجاوز 100 جنيها في الجرام.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر تتأثر بحركة الدولار في السوق المصرفي، وكذلك مرتبط بحركة سعر المعدن الأصفر في البورصات العالمية، ويشهد السعر العالمي للمعدن النفس الآن 1925 دولار وهو سعر مرتفع نسبيا بسبب استمرار التوتر في اوكرانيا واستمرار النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا وهو ما يزيد من الطلب على الملاذات الآمنة.