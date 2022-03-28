شكرا لقرائتكم خبر عن لولو هايبرماركت تدشن حملة رمضان بمفاجآت مميزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 27 مارس، 2022 الرياض، المملكة العربية السعودية:

أطلقت لولو هايبرماركت بالمملكة العربية السعودية حملة رمضان والتي ستضفي إلى التسوق في الشهر الكريم متعة لامثيل لها.

بداية من تجهيز صندوق مستلزمات رمضان الذي يحتوي على جميع المستلزمات الأساسية بسعر 99 ريال و199 ريال.

انتقالا إلى العديد من العروض وعرض المنتجات بشكل مميز وتسليط الضوء على مهرجان اللحوم والتمور والمكسرات وليالي رمضان وحلويات رمضان، كما أطلقت لولو سوق الفواكه لإعطاء العملاء تجربة تسوق مميزة وبأسعار مميزة على الفواكه والخضروات الطازجة بالجملة. كما توفر 30 فاكهة غريبة طوال الشهر الكريم.

وإضافة إلى ذلك، بالتعاون مع بنك الطعام السعودي، لولو أطلقت

صندوق مستلزمات رمضان + وجبة إفطار

بالتعاون مع بنك الطعام السعودي، لولو أطلقت صناديق مستلزمات رمضان بالإضافة إلى وجبات الإفطار بسعر 15 ريال و 99 ريال. ويمكن أيضا التبرع بمبلغ 15 و99 ريال من خلال كاونترات المحاسبة وسيتم تجهيزها وتوزيعها لمستحقيها من خلال بنك الطعام السعودي.

بطاقات الإفطار والسحور

وليكتمل العطاء بشهر الخير، لولو أطلقت بطاقات خاصة برمضان، بطاقات الإفطار والسحور، وهي متوفرة بسعر 15 ريال و 150 ريال. حيث أن البطاقة بمبلغ 15 ريال يمكن استخدامها مرة واحدة، وبطاقة 150 ريال يمكن اسخدامها عدة مرات خلال 60 يوم.

تعاون لولو مع سبل

تسهيلا لمن يريد إهداء عائلته وأصدقائه هدية من المنتجات، لولو أطلقت مبادرة رائعة لصناديق بطابع رمضاني. حيث يمكن للمتسوقين اختيار المنتجات وتجهيز الصندوق الرمضاني، وسيتم إرساله إلى أي مكان بالعالم عن طريق البريد السعودي، حيث ستقدم لولو خصم خاص 10% على رسوم الإرسال. وستكون هناك كاونترات للبريد السعودي في لولو هايبرماركت بالرياض وجدة والخبر لإرسال صناديق الهدايا.

إفطار نباتي وكيتو

لمن يتبع النظام النباتي أو الكيتو، لولو تحضر أطباق شهية مناسبة للنباتيين ومتبعي حمية الكيتو.

أبرز الثيمات الرمضانية

السوق الرمضاني

يجمع السوق الرمضاني أهم منتجات المنزل والمطبخ والديكور وبأفضل العروض.

رمضان صحي

لمن يسلك الطريق الصحي في رمضان، رمضان صحي يغطي أهم المنتجات والخيارات الصحية من المنتجات العضوية والنباتية والخالية من.

عروض التلفاز

تركز العروض على الشاشات الكبيرة لمتعة مشاهدة لا تضاهى.

عروض المنزل

تغطي عروض المنزل احتياجات المنازل، فتقدم العروض الرائعة على الأجهزة ومستلزمات المنزل والمطبخ والأثاث.

ليالي رمضان

لإضفاء أجواء رائعة وللاستمتاع بالليالي الرمضانية، سيكون هناك العديد من الأطباق الرمضانية اللذيذة ليستمتع بها العملاء والتي تناسب جميع الأذواق.

وقال السيد شهيم محمد، مدير لولو هايبرماركت بالمملكة العربية السعودية: " أطلقنا عروض على المنتجات وأيضا الصناديق الرمضانية لجعل التسوق أسهل وأكثر راحة. وتتميز متاجرنا بالعروض الرائعة على الكثير من المنتجات، وهذه العروض موجودة أيضا عند التسوق اونلاين للاستمتاع بتجربة تسوق رائعة وآمنة لمن يفضل التسوق من المنزل."

إطلاق الإيصال الإلكتروني

يتمثل مفهوم الإيصال الإلكتروني في تسهيل تتبع العملاء لفواتيرهم من خلال العمل كدليل رقمي لفواتيرهم. من خلال جعلها رقمية، نعتزم منح العملاء تجربة تسوق أفضل. الهدف هو أيضًا اتباع نموذج مستدام حيث لا تتأثر البيئة.

عروض حاملي بطاقات ساب

يمكن للعملاء الاستفادة من خصم 15% باستخدام بطاقات ساب الائتمانية. يسري هذا العرض من تاريخ 22 مارس وحتى 28 مارس. ويمكن الاستفادة من هذا الخصم عبر متاجر لولو هايبرماركت في المملكة العربية السعودية والاونلاين، بحد أعلى 150 ريال على جميع الطلبات أكثر من 500 ريال.

وخصم 30% متوفر على الموقع الاكتروني Luluhypermarket.com. فقط، في جميع أيام الجمعة والسبت في شهر أبريل 2022. بحد أعلى 75 ريال على جميع الطلبات أكثر من 100 ريال.

لولو تحتفل بعام القهوة السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة

سيتم إطلاق مبادرة عام القهوة السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة ، للتركيز على القهوة السعودية والبن السعودي.