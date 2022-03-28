شكرا لقرائتكم خبر عن 95 % ارتفاعا في استخدام المدفوعات الرقمية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف استطلاع رأي حول دراسة عن المدفوعات الرقمية في المملكة أن 95 % منهم ارتفع استخدامهم للمحافظ الرقمية والخدمات المصرفية الرقمية في العام الماضي، بدافع من جائحة كورونا ، فيما قال 70 % من المشاركين في الدراسة إنهم بدأوا باستخدام خدمات المدفوعات الرقمية خلال الجائحة.

ووفقًا للدراسة فإن خدمات سداد الدفع عبر الإنترنت ساعدت 58 % من المستخدمين في الحفاظ على التباعد الجسدي، بينما أكد 90% منهم الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الرقمية حتى عقب انتهاء الجائحة.

وأشارت الدراسة إلى أن سهولة استخدام المدفوعات الرقمية شجعت المستخدمين في المملكة على الاعتماد على التقنيات المصرفية، وأبدى 86% من المستطلعة آراؤهم في الدراسة تقديرهم لقابلية السداد في أي وقت ومن أي مكان، فيما قال 54% إن الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الرقمية المحمولة سهّلت إدارة معلوماتهم المالية.

وبحسب الدراسة ارتبط في المقابل انخفاض الهجمات المالية الخبيثة بازدياد الإقبال على منصات السداد الرقمية، إذ سجل خبراء كاسبرسكي التي أصدرت الدراسة انخفاضًا بنسبة 64% في المملكة في هذه الهجمات في العام 2021، مقارنة بسابقه، ومع كون هذا الانخفاض مطمئنًا، فقد شهدت المملكة ارتفاعًا في الهجمات المالية الخبيثة على أجهزة «أندرويد» قدره 30% في 2021، مقارنة بالعام قبل الماضي.

وتوقع الخبراء أن يؤدي النمو في حجم الخدمات الرقمية وأعدادها إلى ظهور ثغرات أمنية جديدة تُفسح المجال أمام شنّ الهجمات الإلكترونية.

وأفادت الدراسة أن 45 % من المستخدمين يخشون تخزين معلوماتهم المالية على الإنترنت، وذلك ردًا على سؤال عن تحفظاتهم في شأن استخدام تطبيقات سداد الدفع عبر الإنترنت والتطبيقات المصرفية، بينما أعرب 32 % منهم عن القلق من أن تكون أجهزتهم غير مؤمّنة بما يكفي، في حين قال 17% إنهم لا يثقون بأمن هذه المنصات، فيما أفاد 28% منهم بعدم وجود أية تحفظات لديهم في شأنها.

وأوصى الخبراء في الدراسة المستخدمين في السعودية باتباع 4 خطوات للاستفادة من تقنيات السداد الرقمية بصورة آمنة: عدم مشاركة أي أشخاص برمز التعريف الشخصي وكلمة المرور ولا بأية معلومات مالية أخرى، سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت، ويجب تجنب استخدام الشبكات العامة لسداد المدفوعات الرقمية عبر الانترنت، واستخدام بطاقة مصرفية منفصلة للمعاملات الرقمية، كما يجب وضع حدٍّ ائتماني لها للصرف، للمساعدة في تتبع المعاملات، والتسوق فقط في المواقع المعتمدة والرسمية.