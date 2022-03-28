شكرا لقرائتكم خبر عن «سدايا» توقع مذكرة تفاهم مع «الصندوق العقاري» لتعزيز الرقمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم مذكرة تعاون مع صندوق التنمية العقارية؛ بهدف تعزيز التكامل الرقمي، وتبادل المعلومات، وتحديث البيانات لمستفيدي الدعم السكني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتسهيل امتلاك المواطنين للمسكن، ورفع نسبته إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

ووقع المذكرة كل من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

وتهدف مذكرة التعاون المشترك إلى تعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة مستفيدي الدعم السكني بكل سهولة وموثوقية ومرونة عالية في رحلة تملك المسكن الملائم، انطلاقاً من سعي سدايا الدائم إلى دعم الجهود الحكومية، وتعظيم أثر البيانات والذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث ستعمل عبر مذكرة التعاون على دعم جهود صندوق التنمية العقارية بتوفير البنية التحتية المتطورة، وتطبيق أفضل حلول البيانات والذكاء الاصطناعي بما يخدم أهداف الصندوق واستدامته وخدمة المستفيدين من خدماته.

وتأتي مذكرة التعاون تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الرقمي لصندوق التنمية العقارية، وحرصاً على تحقيق التكاملية الرقمية مع جميع الجهات الحكومية ذوات العلاقة، إضافة إلى تنسيق الأعمال وتطوير الحلول المستقبلية، وضمان جاهزيتها واستمراريتها، تماشياً مع خطط الصندوق في أتمتة خدماته إلكترونياً، وانطلاقاً من رؤية الصندوق في الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، وبناء أنظمة معتمدة على تحليل البيانات والقدرات الاستشرافية بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف رفع كفاءة البنية الرقمية لخدماته، كما تعد هذه الخطوة نقلة نوعية متكاملة ستسهم إيجاباً في إثراء تجربة المستفيد من برامج ومبادرات الصندوق، وإنهاء الإجراءات بكل سهولة وموثوقية ومرونة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يوفر الصندوق اليوم أكثر من 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة (المستشار العقاري) والفروع الذكية.