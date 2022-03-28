شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقيتين في توظيف العمالة بين المملكة وتايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير العمل التايلاندي سوشارت شوم كلين، بحضور معالي نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، وعدد من وكلاء الوزارة.

وناقش الجانبان أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تضمّن اللقاء توقيع اتفاقيتين في مجال توظيف العمالة العامة والعمالة المنزلية، بهدف وضع إطار قانوني لجميع الإجراءات اللازمة للتوظيف الفعّال للعمالة التايلندية في المملكة، وحماية حقوق العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، ووضع آليات المتابعة والتنفيذ المشترك لأحكام تلك الاتفاقيتين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود الوزارة لبناء وتعزيز العلاقات الثنائية الدولية مع الوزارات النظيرة في دول العالم، بما يحقق الأهداف المشتركة لجميع الأطراف.