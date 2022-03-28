شكرا لقرائتكم خبر عن «الفالح» يعلن إطلاق 6 شركات للاستثمار خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • لدينا قصص نجاح لمستثمرين ورواد أعمال سعوديين مميزه

• نتابع تراخيص المستثمرين الراغبيين في الاستثمار داخل المملكة.

أعلن خالد الفالح "وزير الاستثمار"، إطلاق 6 شركات للاستثمار ، مؤكداً على العمل لدعم رواد الاعمال، وذلك لوجود قصص نجاح لمستثمرين ورواد اعمال سعوديين مميزه، لافتا الى أنهم يتابعون تراخيص المستثمرين الراغبيين في الاستثمار داخل المملكة.

جاء ذلك خلال بداية اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي انطلق أمس تحت رعاية سمو ولي العهد، ويعد المؤتمر الحدث الريادي الأكبر لرواد الأعمال والمبتكرين من أنحاء العالم